last modified: 13.06.2019



Check the VIN FORD Only for FORD manufactured in Europe! Enter full VIN to 17 characters (Example: WF0VXXBDFV5R52017) - will be able to identify the manufacturing date, installed engine, gearbox and options directly from database producer! Русский English Français Deutsch Español Português



Для автомобилей Jaguar и LAND ROVER / RANGE ROVER доступны их собственные модули проверки VIN на разных языках.

Автомобили FORD делятся на две основные "расы" - "европейскую" и "американскую". Так же они различаются и строением VIN. Данная расшифровка помогает понять VIN "европейских" FORD. Контрольная сумма в соответствии с требованиями стандарта указывается в VIN автомобилей китайского производства.

По "американцам" информацию можно увидеть здесь.

WF0BXXGCABТLXXXXX



№ п/п Знак Описание WMI 1 W Идентификационный код завода-изготовителя. Посмотреть возможные WMI для:

FORD 2 F 3 0 VDS 4 B Тип кузова:

A - хетчбек 5 дв.

B - хетчбек 3 дв.

C - купе

D - универсал 3 дв.

E - седан 2 дв.

F - седан 4 дв.

H - (???) хетчбек/грузопассажирский 5 дв. [встречается на Fiesta 5-го поколения (2001...2008) и на Torneo Connect]

однозначно утверждать сохранение смысла этого знака нельзя

L - кабриолет

M - (???) хетчбек/грузопассажирский 5 дв. [встречается на Ford Focus C-Max]

однозначно утверждать сохранение смысла этого знака нельзя

N - универсал 5 дв.

P - пикап

S - микроавтобус/"комби" (грузопассажирский)

U - (???) хетчбек/грузопассажирский 5 дв. [встречается на Fusion 1-го поколения (2002...2009)]

однозначно утверждать сохранение смысла этого знака нельзя

T - седан 2 дв. (Так же обозначаются Ford Mondeo III-IV с кузовом седан и 4 дверьми для арабских рынков. Значение этого символа для них неизвестно)

V - фургон

W - "комби" (грузопассажирский) 2 дв.

W - универсал 5 дверей (Ford Focus II российского производства) Для автомобилей, собранных из SKD комплектов в г. Всеволжск (Россия) тип кузова обозначается цифрой: 3 - хетчбек, 3 двери; 4 - седан, 4 двери; 5 - хетчбек, 5 дверей; W - универсал, 5 дерей. Так же такой вариант обозначения встречается на Foсus и Mondeo и для других рынков СНГ. 5 X Пустые позиции (заполняются XX) 6 X 7 G Поставщик: *

A — Ford Motor Company LTD, Брентвуд (Эссекс), Великобритания

B — Ford UK, Великобритания

E — ООО "Форд Мотор Компани", Россия

G — Ford Werke AG, D–5000 Кельн, Германия

L — Ford Brasil, Бразилия

W — Ford Espana S.A., Альмусафес, Испания

R — Ford Union, Минск, Белоруссия

T — Ford Turkey, Турция Для автомобилей, собранных из SKD комплектов в г. Всеволжск (Россия) значение неизвестно 8 C Сборочный завод: *

A — Кельн/Дагенхам

E — Всеволжск, Россия

А — Абчак, Белоруссия

B — Генк, Бельгия (до февраля 2004 г.)

B — Хэйлвуд, Великобритания

B — Сан Бернадо, Бразилия

С — Саарлуис, Германия

C — Набережные Челны, Россия

К — Рейн, Германия

N — Пачеко, Испания

Р — Валенсия, Испания

S — Елабуга, Россия

T — Коджаели, Турция Для автомобилей, собранных из SKD комплектов в г. Всеволжск (Россия), значение неизвестно 9 A Модельная линейка:

A - Escort/Orion/Focus

B - Taunus/Sierra/Cortina/Mondeo/Cougar

D - Focus / Focus C-Max

E - Capri/Puma/Probe

F - Fiesta, Courier

G - Granada/Scorpio

J - Fiesta, Courier, Fusion

R - Ka

U - Maverick

V - Transit/Tourneo

W - Galaxy 10 B Повтор обозначения типа кузова 11 T Календарный год выпуска, использующий систему обозначений стандартизированного модельного года Для автомобилей, собранных из SKD комплектов в г. Всеволжск (Россия) год производства самого комплекта. Автомобиль в России был собран позже. 12 L Код месяца производства ** Для автомобилей, собранных из SKD комплектов в г. Всеволжск (Россия) месяц производства самого комплекта. Автомобиль в России был собран позже. 13 X Серийный номер *** 14 X 15 X 16 X 17 X

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Если внимательно читать сочетание позиций 7 и 8, то наверняка Вы сможете заметить некоторую нестыковку. Мол, код производителя одной страны, а обозначение сборочного завода - другой. На самом деле все в порядке. Просто сборочные линии то открываются, то закрываются (например - минский завод), а вся шифровка ведется из центрального, кельнского офиса. Кстати, сейчас практически все новые автомобили имеют один код производителя - WF0. Хотя исключения за счет новых предприятий в экзотических странах, конечно, бывают.





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Код месяца выпуска определяется по хитрой методике:

Год в 11-ом знаке VIN С D E F G H J K Календарный год 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Год в 11-ом знаке VIN L M N P R S T V Календарный год 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Год в 11-ом знаке VIN W X Y 1 2 3 4 5 Календарный год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Год в 11-ом знаке VIN 6 7 8 9 A B C D Календарный год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Год в 11-ом знаке VIN E F G H J K L M Календарный год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Календарный месяц Январь L C B J L C B J Февраль Y K R U Y K R U Март S D A M S D A M Апрель T E G P T E G P Май J L C B J L C B Июнь U Y K R U Y K R Июль M S D A M S D A Август P T E G P T E G Сентябрь B J L C B J L C Октябрь R U Y K R U Y K Ноябрь A M S D A M S D Декабрь G P T E G P T E

В приведенном примере VIN год имеет обозначение T, а месяц - L. T - 1996 год выпуска. В приведенной таблице опускаемся в соответствующей колонке до буквы L - она соответсвует сентябрю. Следовательно данный автомобиль был выпущен в сентябре 1996 года.

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Серийный номер кузова, состоящий из 5 цифр, всегда совпадает с номером двигателя. И если при покупке автомобиля Вы обнаружите, что номер кузова не совпадает с номером двигателя, значит что-то тут не то. При этом прошу отметить, что в случае гарантийной замены двигателя на новый двигатель наносится номер старого.



