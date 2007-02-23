last modified: 13.06.2019
Для автомобилей Jaguar и LAND ROVER / RANGE ROVER доступны их собственные модули проверки VIN на разных языках.
Автомобили FORD делятся на две основные "расы" - "европейскую" и "американскую". Так же они различаются и строением VIN. Данная расшифровка помогает понять VIN "европейских" FORD. Контрольная сумма в соответствии с требованиями стандарта указывается в VIN автомобилей китайского производства.
По "американцам" информацию можно увидеть здесь.
WF0BXXGCABТLXXXXX
|№ п/п
|Знак
|Описание
|WMI
|1
|W
|Идентификационный код завода-изготовителя. Посмотреть возможные WMI для:
FORD
|2
|F
|3
|0
|
VDS
|4
|B
|Тип кузова:
A - хетчбек 5 дв.
B - хетчбек 3 дв.
C - купе
D - универсал 3 дв.
E - седан 2 дв.
F - седан 4 дв.
H - (???) хетчбек/грузопассажирский 5 дв. [встречается на Fiesta 5-го поколения (2001...2008) и на Torneo Connect]
однозначно утверждать сохранение смысла этого знака нельзя
L - кабриолет
M - (???) хетчбек/грузопассажирский 5 дв. [встречается на Ford Focus C-Max]
однозначно утверждать сохранение смысла этого знака нельзя
N - универсал 5 дв.
P - пикап
S - микроавтобус/"комби" (грузопассажирский)
U - (???) хетчбек/грузопассажирский 5 дв. [встречается на Fusion 1-го поколения (2002...2009)]
однозначно утверждать сохранение смысла этого знака нельзя
T - седан 2 дв. (Так же обозначаются Ford Mondeo III-IV с кузовом седан и 4 дверьми для арабских рынков. Значение этого символа для них неизвестно)
V - фургон
W - "комби" (грузопассажирский) 2 дв.
W - универсал 5 дверей (Ford Focus II российского производства)
Для автомобилей, собранных из SKD комплектов в г. Всеволжск (Россия) тип кузова обозначается цифрой: 3 - хетчбек, 3 двери; 4 - седан, 4 двери; 5 - хетчбек, 5 дверей; W - универсал, 5 дерей. Так же такой вариант обозначения встречается на Foсus и Mondeo и для других рынков СНГ.
|5
|X
|Пустые позиции (заполняются XX)
|6
|X
|7
|G
|Поставщик: *
A — Ford Motor Company LTD, Брентвуд (Эссекс), Великобритания
B — Ford UK, Великобритания
E — ООО "Форд Мотор Компани", Россия
G — Ford Werke AG, D–5000 Кельн, Германия
L — Ford Brasil, Бразилия
W — Ford Espana S.A., Альмусафес, Испания
R — Ford Union, Минск, Белоруссия
T — Ford Turkey, Турция
Для автомобилей, собранных из SKD комплектов в г. Всеволжск (Россия) значение неизвестно
|8
|C
|Сборочный завод: *
A — Кельн/Дагенхам
E — Всеволжск, Россия
А — Абчак, Белоруссия
B — Генк, Бельгия (до февраля 2004 г.)
B — Хэйлвуд, Великобритания
B — Сан Бернадо, Бразилия
С — Саарлуис, Германия
C — Набережные Челны, Россия
К — Рейн, Германия
N — Пачеко, Испания
Р — Валенсия, Испания
S — Елабуга, Россия
T — Коджаели, Турция
Для автомобилей, собранных из SKD комплектов в г. Всеволжск (Россия), значение неизвестно
|9
|A
|Модельная линейка:
A - Escort/Orion/Focus
B - Taunus/Sierra/Cortina/Mondeo/Cougar
D - Focus / Focus C-Max
E - Capri/Puma/Probe
F - Fiesta, Courier
G - Granada/Scorpio
J - Fiesta, Courier, Fusion
R - Ka
U - Maverick
V - Transit/Tourneo
W - Galaxy
|10
|B
|Повтор обозначения типа кузова
|11
|T
|Календарный год выпуска, использующий систему обозначений стандартизированного модельного года
Для автомобилей, собранных из SKD комплектов в г. Всеволжск (Россия) год производства самого комплекта. Автомобиль в России был собран позже.
|12
|L
|Код месяца производства **
Для автомобилей, собранных из SKD комплектов в г. Всеволжск (Россия) месяц производства самого комплекта. Автомобиль в России был собран позже.
|13
|X
|Серийный номер ***
|14
|X
|15
|X
|16
|X
|17
|X
*
Если внимательно читать сочетание позиций 7 и 8, то наверняка Вы сможете заметить некоторую нестыковку. Мол, код производителя одной страны, а обозначение сборочного завода - другой. На самом деле все в порядке. Просто сборочные линии то открываются, то закрываются (например - минский завод), а вся шифровка ведется из центрального, кельнского офиса. Кстати, сейчас практически все новые автомобили имеют один код производителя - WF0. Хотя исключения за счет новых предприятий в экзотических странах, конечно, бывают.
**
Код месяца выпуска определяется по хитрой методике:
|Год в 11-ом знаке VIN
|С
|D
|E
|F
|G
|H
|J
|K
|Календарный год
|1982
|1983
|1984
|1985
|1986
|1987
|1988
|1989
|Год в 11-ом знаке VIN
|L
|M
|N
|P
|R
|S
|T
|V
|Календарный год
|1990
|1991
|1992
|1993
|1994
|1995
|1996
|1997
|Год в 11-ом знаке VIN
|W
|X
|Y
|1
|2
|3
|4
|5
|Календарный год
|1998
|1999
|2000
|2001
|2002
|2003
|2004
|2005
|Год в 11-ом знаке VIN
|6
|7
|8
|9
|A
|B
|C
|D
|Календарный год
|2006
|2007
|2008
|2009
|2010
|2011
|2012
|2013
|Год в 11-ом знаке VIN
|E
|F
|G
|H
|J
|K
|L
|M
|Календарный год
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Календарный месяц
|Январь
|L
|C
|B
|J
|L
|C
|B
|J
|Февраль
|Y
|K
|R
|U
|Y
|K
|R
|U
|Март
|S
|D
|A
|M
|S
|D
|A
|M
|Апрель
|T
|E
|G
|P
|T
|E
|G
|P
|Май
|J
|L
|C
|B
|J
|L
|C
|B
|Июнь
|U
|Y
|K
|R
|U
|Y
|K
|R
|Июль
|M
|S
|D
|A
|M
|S
|D
|A
|Август
|P
|T
|E
|G
|P
|T
|E
|G
|Сентябрь
|B
|J
|L
|C
|B
|J
|L
|C
|Октябрь
|R
|U
|Y
|K
|R
|U
|Y
|K
|Ноябрь
|A
|M
|S
|D
|A
|M
|S
|D
|Декабрь
|G
|P
|T
|E
|G
|P
|T
|E
В приведенном примере VIN год имеет обозначение T, а месяц - L. T - 1996 год выпуска. В приведенной таблице опускаемся в соответствующей колонке до буквы L - она соответсвует сентябрю. Следовательно данный автомобиль был выпущен в сентябре 1996 года.
***
Серийный номер кузова, состоящий из 5 цифр, всегда совпадает с номером двигателя. И если при покупке автомобиля Вы обнаружите, что номер кузова не совпадает с номером двигателя, значит что-то тут не то. При этом прошу отметить, что в случае гарантийной замены двигателя на новый двигатель наносится номер старого.
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Re: VIN: Проверка VIN автомобилей FORD (Europe)
Здравствуйте.
Как можно проверить вин-код, сколько раз не пробую возм
ожности проверить нет. Хотя в условиях написано , что можно проверить бесплатно. Помогите пожалуйста проверить вин код: 3FA6P0SU2KR145023
Спасибо.
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей FORD (Europe)
1FADP3J29JL32661 допоможіть розшифрувати!
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей FORD (Europe)
3FA6P0H75JR286152
Доброго вечора. Допоможіть розшифрувати комплектацію будь ласка.
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей FORD (Europe)
Proszę o rozkodowanie roku produkcji Ford Mondeo
WF0GXXGBBGES35658
Dziękuję
Re: VIN: Проверка VIN автомобилей FORD (Europe)
1FM5K8DH6HGD38290 помогите пожалуйста расшифровать комплектацию
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