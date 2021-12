last modified: 13.06.2019



Для автомобилей Jaguar и LAND ROVER / RANGE ROVER доступны их собственные модули проверки VIN на разных языках.

Автомобили FORD делятся на две основные "расы" - "европейскую" и "американскую". Так же они различаются и строением VIN. Данная расшифровка помогает понять VIN "европейских" FORD. Контрольная сумма в соответствии с требованиями стандарта указывается в VIN автомобилей китайского производства.

По "американцам" информацию можно увидеть здесь.

WF0BXXGCABТLXXXXX



*

Если внимательно читать сочетание позиций 7 и 8, то наверняка Вы сможете заметить некоторую нестыковку. Мол, код производителя одной страны, а обозначение сборочного завода - другой. На самом деле все в порядке. Просто сборочные линии то открываются, то закрываются (например - минский завод), а вся шифровка ведется из центрального, кельнского офиса. Кстати, сейчас практически все новые автомобили имеют один код производителя - WF0. Хотя исключения за счет новых предприятий в экзотических странах, конечно, бывают.





**

Код месяца выпуска определяется по хитрой методике:

В приведенном примере VIN год имеет обозначение T, а месяц - L. T - 1996 год выпуска. В приведенной таблице опускаемся в соответствующей колонке до буквы L - она соответсвует сентябрю. Следовательно данный автомобиль был выпущен в сентябре 1996 года.

***

Серийный номер кузова, состоящий из 5 цифр, всегда совпадает с номером двигателя. И если при покупке автомобиля Вы обнаружите, что номер кузова не совпадает с номером двигателя, значит что-то тут не то. При этом прошу отметить, что в случае гарантийной замены двигателя на новый двигатель наносится номер старого.

